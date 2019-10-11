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Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar!..

Erdoğan 'sınırları açarız' demişti! Bulgaristan'dan ilk açıklama geldi

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için sınırı açması durumunda ülkesinin sınırlarından giriş yapanları durduramayacaklarını söyledi.

Siyaset / 11 Ekim 2019 Cuma 16:49
Erdoğan 'sınırları açarız' demişti! Bulgaristan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliğine (AB) yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı işgal hareketi diye nitelendirmeleri durumunda kapıları açıp 3,6 milyon mülteciyi gönderebilecekleri uyarısını değerlendiren Bulgaristan Başbakanı Borisov, sınıra 50 bin ile 100 bin civarında mülteci gelmesi durumunda ateş emri vermeyeceklerini belirtti.

Başbakan Borisov şunları söyledi:

'50 bin ile 100 bin arasında sınırımıza gelirlerse, ne ben ne de Savunma Bakanı ateş etme emri vermeyeceğiz. Sınırdaki (Bulgaristan-Türkiye) dikenli telleri yıkıp geçecekler'.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkiler içinde olduklarını kaydeden Bulgaristan Başbakanı Borisov, ülkesi için en önemli hususun AB ile Türkiye arasında var olan mültecilerle ilgili anlaşmaya uyulması olduğunu vurguladı.

Borisov, şu anda Bulgar-Türk sınırında düzensiz göçün 'sıfır olduğunu' hatırlatarak, bu nedenle de Türkiye ile yapılan göç anlaşmasının yürürlükte olması konusunda ısrar ettiklerini ifade etti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak gelen eleştirilere ' Ey Avrupa Birliği, kendinize gelin. Bak yine söylüyorum: Bizim şu andaki operasyonumuzu 'işgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay; kapıları açarız, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz.' cevabını vermişti.

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