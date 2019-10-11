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Engin Temel cinayetinde 11 yıl sonra flaş karar!

Love Bar’ın işletmecisi Engin Temel’in öldürülmesiyle ilgili karar çıktı. 22 şüpheliye takipsizlik verilirken, dosya faili meçhule gönderildi.

3. Sayfa / 11 Ekim 2019 Cuma 11:12
Engin Temel cinayetinde 11 yıl sonra flaş karar!

İstanbul Şişli'deki evinin önünde 2008'de başına ve göğsüne aldığı iki kurşunla öldürülen Love Bar'ın işletmeci Engin Temel cinayeti hakkında yürütülen soruşturmada ilk karar çıktı.

Sabah’ın haberine göre; Engin Temel'in iş ve yakın arkadaşları da dahil olmak üzere 498 kişinin ifadesine başvuran savcılık, konuyla ilgili yapılan tüm ihbarları tek tek inceledi. Soruşturmayı yürüten Savcı Hidayet Sarıkaya, olayın faili veya faillerinin tespiti ve yakalanmasının mümkün olmadığı ve yapılan tüm araştırmalara rağmen şüphelilerin tespit edilemediği gerekçesiyle dosya hakkında daimi arama kararı çıkarttı. Dosya, Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na gönderildi. Temel'in öldürülmesi olayıyla ilgili aralarında, Can Remzi Kösem, Alirıza Özkan, Abdulmutalip Gençer ve Murat Yasan'ın bulunduğu 22 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildi. Kararda, şüphelilerin Engin Temel'i öldürdüklerine veya öldürülmesine azmettirdiklerine dair dava açmaya yeterli somut delil ve şüphe elde edilemediği belirtildi.

Faili MeçhulTakipsizlik Kararı


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