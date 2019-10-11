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Barış Pınarı Harekatı'nda 277 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'nda gece boyunca süren harekatlar neticesi 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu.

Güncel / 11 Ekim 2019 Cuma 11:00
Barış Pınarı Harekatı'nda 277 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıkladı.

Sayı 277'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı'nda 49 PKK/PYD-YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı


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