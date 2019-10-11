Barış Pınarı Harekatı'nda 277 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'nda gece boyunca süren harekatlar neticesi 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu.