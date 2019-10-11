USD (Alış - Satış) : 5,84 - 5,85 EURO (Alış - Satış) : 6,44 - 6,45

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar!..

14 köy teröristlerden temizlendi

Harekatın 3. gününde teröristlerden arındırılan köylerin sayısı 14'e yükseldi.

Güncel / 11 Ekim 2019 Cuma 20:08
14 köy teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü güne girildi.

Barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen harekat kapsamında Tel Abyad ve Resulayn'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor.



13 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENMİŞTİ

Harekatta bugün Resulayn ilçesinin Tel Halef köyü ve Asfar Neccar Köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Tel Abyad ve Resulayn'da toplam 12 köy terörden arındırıldı. Dün Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Berzan, Cüdeyde, Gısas ve Hamidiye köyleri ile Resulayn'daki Kişto ve aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

1 KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Operasyonlarda son olarak Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Tel Abyad ilçesinin Halave köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Türk Silahlı KuvvetleriHamidiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı