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Trump'tan yeni açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump "3 seçeneğim var; asker göndermek,Türkiye'ye yaptırım ve arabuluculuk" paylaşımında bulundu.

Dünya / 10 Ekim 2019 Perşembe 23:17
Trump'tan yeni açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki harekata ilişkin Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Trump, 3 seçenekten bahsettiği tweetlerinde şu ifadeleri kullandı;

'DEAŞ'ın halifeliğini yüzde 100 yendik ve Suriye'de Türkiye'nin saldırısı altındaki bölgede artık askerimiz yok. İşimizi harika şekilde yaptık! Şimdi Türkiye, 200 yıldır savaştığı Kürtlere saldırıyor.

'ÜÇ SEÇENEĞİMİZ VAR'

Üç seçeceğimiz var: Binlerce asker gönder ve askeri olarak kazan, Türkiye'yi ekonomik olarak yaptırımlarla sert bir şekilde vur, ya da Türkiye ile Kürtler arasında bir anlaşmaya aracılık et' dedi.

TwitterTürkiyeDonald Trump


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