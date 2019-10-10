Trump'tan yeni açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump "3 seçeneğim var; asker göndermek,Türkiye'ye yaptırım ve arabuluculuk" paylaşımında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki harekata ilişkin Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Trump, 3 seçenekten bahsettiği tweetlerinde şu ifadeleri kullandı;
'DEAŞ'ın halifeliğini yüzde 100 yendik ve Suriye'de Türkiye'nin saldırısı altındaki bölgede artık askerimiz yok. İşimizi harika şekilde yaptık! Şimdi Türkiye, 200 yıldır savaştığı Kürtlere saldırıyor.
'ÜÇ SEÇENEĞİMİZ VAR'
Üç seçeceğimiz var: Binlerce asker gönder ve askeri olarak kazan, Türkiye'yi ekonomik olarak yaptırımlarla sert bir şekilde vur, ya da Türkiye ile Kürtler arasında bir anlaşmaya aracılık et' dedi.