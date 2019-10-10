Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'na devam ediyor.



Sınırı geçen komando birlikleri görevlerini icra ederken terör örgütü işgalinde olan bölgelerden Türkiye tarafına yönelik havan ve roket saldırıları düzenleniyor.



Harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.



Şanlıurfa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, saldırılar sonucu kentte biri bebek 2 kişinin şehit olduğu bildirildi. Saldırılar sonucu 46 kişi de yaralandı.



Valiliğin konuyla ilgili açıklaması şöyle:



'09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.'



MARDİN'DE DE İKİ ŞEHİT



Mardin Valiliği ise düzenlenen saldırılarda Nusaybin ilçesinde 2 sivilin şehit olduğunu 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.



SALDIRILAR HASTANE VE OKUL BİNALARINDAN



Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da (MSB) bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristler, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı' denildi. Harekatta hedef alınmayan bu binalardan yapılan saldırılara bu nedenle karşılık verilemediği belirtiliyor.



Suriye tarafından Türkiye'ye 170'den fazla havan ve roket mermisi atıldığı kaydedildi. Atılan mermilerin çoğunluğunun ABD ve Rus yapımı olduğu tespit edildi. Sınıra yakın bölgelerde belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda sürekli uyarılar yapılıyor.



4 İLÇEDE EĞİTİME ARA



Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edilmişti. Bu kapsamda Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi. Mardin'de ise Nusaybin ilçesindeki tüm okullarda, Kızıltepe ilçesinde de sınıra yakın Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde bulunan okullarda eğitime iki gün ara verildiği açıklandı.



ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Zeytin Dalı Harekatında, işgalleri altındaki bölgeden Hatay ve Kilis'teki sivilleri hedef alan teröristler, ateşledikleri roket ve havanlarla 7 kişinin ölümüne, 113 kişinin yaralanmasına neden olmuş, teröristler harekat süresince Hatay'a 60, Kilis'e ise 34 roket ve havan topu ile saldırıda bulunmuştu.