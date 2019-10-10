USD (Alış - Satış) : 5,87 - 5,88 EURO (Alış - Satış) : 6,47 - 6,48

Netanyahu da Türkiye'yi kınadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyonu kınayarak 'Etnik temizlik yapılıyor' uyarısında bulundu.

Dünya / 10 Ekim 2019 Perşembe 16:56
Netanyahu da Türkiye'yi kınadı

Kahraman Mehmetçiğimizin Fırat'ın doğusunda yer alan terörist oluşumu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, tepkiler gelmeye devam ediyor.

'TÜRKİYE ETNİK TEMİZLİK YAPIYOR'
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını değerlendiren katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerine yönelik işgalini şiddetle kınıyor ve Kürtlerin Türkiye ve vekilleri tarafından etnik temizliğine karşı uyarıda bulunuyor.' dedi.

Netanyahu da Türkiye'yi kınadı

'İSRAİL YPG'YE YARDIMA HAZIR'
Netanyahu, ayrıca 'İsrail, cesur Kürt halkına insani yardımı sürdürmeye hazırdır.' ifadelerini kullandı.


Tel Abyad ve Rasulayn'da 5 köy terörden arındırıldı Tel Abyad ve Rasulayn'da 5 köy terörden arındırıldı Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı Erdoğan'dan AB'ye: Kapıları açarız Erdoğan'dan AB'ye: Kapıları açarız Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik'in morali çok yüksek Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik'in morali çok yüksek Türk savaş uçakları terör örgütlerini imha etti Türk savaş uçakları terör örgütlerini imha etti Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapıldı Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapıldı NATO'dan açıklama: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var NATO'dan açıklama: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görselleri paylaşıldı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görselleri paylaşıldı Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler... Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler... ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama Pentagon: Askerlerimizi çektik Pentagon: Askerlerimizi çektik Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti Trump: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var Trump: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var ABD'den bir yeni açıklama daha! ABD'den bir yeni açıklama daha! Trump'tan operasyon tehdidi! Trump'tan operasyon tehdidi! Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması Trump: Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi Trump: Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi

TwitterİsrailTürkiyeSuriye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı