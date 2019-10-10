Kahraman Mehmetçiğimizin Fırat'ın doğusunda yer alan terörist oluşumu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, tepkiler gelmeye devam ediyor.



'TÜRKİYE ETNİK TEMİZLİK YAPIYOR'

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını değerlendiren katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerine yönelik işgalini şiddetle kınıyor ve Kürtlerin Türkiye ve vekilleri tarafından etnik temizliğine karşı uyarıda bulunuyor.' dedi.



Netanyahu da Türkiye'yi kınadı



'İSRAİL YPG'YE YARDIMA HAZIR'

Netanyahu, ayrıca 'İsrail, cesur Kürt halkına insani yardımı sürdürmeye hazırdır.' ifadelerini kullandı.





