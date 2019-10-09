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İstanbul'da tüm camilerde sela okundu

Fırat’ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul’da tüm camilerde sela okundu.

Siyaset / 09 Ekim 2019 Çarşamba 20:46
İstanbul'da tüm camilerde sela okundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Bütün dünyanın yakından takip ettiği bölgede hareketlilik devam ederken İstanbul'dan da harekata destek geldi. Harekat nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde aynı anda sela okundu.

(Yunus Emre Şeker - Oğuzcan Yazar - Hasibe Karadağ/İHA) Kaynak : İHA

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Türk Silahlı KuvvetleriCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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