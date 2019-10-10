USD (Alış - Satış) : 5,83 - 5,84 EURO (Alış - Satış) : 6,40 - 6,41

İmamoğlu: Askerlerimizin yanındayım ama kafam rahat değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenlediği ‘Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin, "Askerlerimizin yanındayım ama kafam rahat değil" yorumunda bulundu.

Siyaset / 10 Ekim 2019 Perşembe 12:24
İmamoğlu: Askerlerimizin yanındayım ama kafam rahat değil

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Türkiye'nin elbette kendini teminat altında hissetmesi lazım ama bölgedeki iki unsur, ABD ve Rusya, 24 saatte farklı tavırlar alabiliyor, bu yüzden bir yurttaş olarak kafam rahat değil, bu yüzden endişeliyim' ifadelerini kullandı.
'Bir karmaşanın içine mi çekiliyoruz?' diyen İmamoğlu ayrıca şunları söyledi:

'Güvenli alan gerçekten oluşturabilecek mi? Suriyeliler oraya yerleştirilebilecek mi? Belirsizlikler var. Toplumumuz tam olarak aydınlanmış değil. Konunun uzmanı değilim, çok bilgi sahibi değilim ama kaygılıyım. Sonuçta şehitlerimiz oluyor ve buna çok üzülüyoruz. Ama yine de şunu vurgulamak istiyorum: Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin tabii ki yanındayız.'

Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırıldı Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırıldı Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı Erdoğan'dan AB'ye: Kapıları açarız Erdoğan'dan AB'ye: Kapıları açarız Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik'in morali çok yüksek Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik'in morali çok yüksek Türk savaş uçakları terör örgütlerini imha etti Türk savaş uçakları terör örgütlerini imha etti Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapıldı Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapıldı NATO'dan açıklama: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var NATO'dan açıklama: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görselleri paylaşıldı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görselleri paylaşıldı Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler... Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler... ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama Pentagon: Askerlerimizi çektik Pentagon: Askerlerimizi çektik Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti Trump: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var Trump: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var ABD'den bir yeni açıklama daha! ABD'den bir yeni açıklama daha! Trump'tan operasyon tehdidi! Trump'tan operasyon tehdidi! Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması Trump: Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi Trump: Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi

Belediye BaşkanıYurttaşRusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı