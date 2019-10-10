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Harekatta 181 hedef ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı: 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı'.

Dünya / 10 Ekim 2019 Perşembe 00:31
Harekatta 181 hedef ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar terör örgütüne ait 181 hedefi ateş altına aldığı bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, 'TSK, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.' ifadesi kullanıldı.

ASKER KARADAN SURİYE'YE GİRDİ

Bugün saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Erdoğon'ın emriyle başlayan Barış Pınarı Harekatı ikinci aşamaya geçti. Mehmetçik ve ÖSO, Resulayn ve Tel Abyad'dan 4 noktadan Fırat'ın doğusuna kara harekatı başlattı.




İNCİRLİK'TE HAREKETLİLİK

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındaki hava hareketliliğinin sürdüğü gözlendi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hareketlilik yaşandı. Üste, 20.00-22.00 saatlerinde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.
Kaynak : AA

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