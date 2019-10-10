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Fransa ve Yunanistan'dan açıklama!

Yunanistan ve Fransa, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı bitirmesini istedi.

Dünya / 10 Ekim 2019 Perşembe 21:20
Fransa ve Yunanistan'dan açıklama!

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri operasyonu kınadıkları ifade eden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, küstah bir açıklamada bulunarak Türkiye'ye operasyona derhal son verme çağrısı yaptı.

'TEHLİKEYE ATIYOR'

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Yunanistan, Avrupa Birliği'nin duruşunu tamamen destekliyor, Türkiye'nin bağımsız ülkenin topraklarındaki yeni tek taraflı askeri eylemlerini kınıyor ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri eylemlerine derhal son verilmesi çağrısını yapıyor. Uluslararası hukuku ihlal eden operasyonlar bölgedeki istikrarı bozuyor ve Birleşmiş Milletler'in Suriye krizini çözme çabalarını tehlikeye atıyor.' ifadelerine yer verildi.

'OPERASYON ULUSLARARASI SORUMLULUK TAŞIYOR'

Suriye topraklarında insanların zorla yerinden edilmesi ve demografik durumun zorla değiştirilmesinin doğrudan uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve en üzücü anılara neden olduğunu kaydeden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiye, Suriye'deki operasyonunun olası insani sonuçlarından dolayı uluslararası toplum karşısında sorumluluk taşıyor' dedi. Açıklamada, 'Suriye'deki çatışmanın kalıcı çözümüne askeri araçlarla varılamayacağının altını çiziyoruz.' dendi.



FRANSA'DAN AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye 'harekatı durdurun' çağrısında bulundu. Fransa'nın Lyon şehrinde gazetecilere konuşan Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu'na yönelik açıklamalarda bulundu.

Harekatın, DEAŞ teröristlerini harekete geçireceğini savunan Macron, Türkiye'nin acil olarak Barış Pınarı Harekatı'nı durdurup bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi. Macron, 'Türkiye'nin tek taraflı saldırısını şiddetle kınıyor ve buna bir an önce son verme çağrısında bulunuyorum. Bu harekat bölgedeki DEAŞ terörünü yeniden canlandıracak, Türkiye bunun sorumluluğunu üstlenmeli.' açıklamasında bulundu.

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