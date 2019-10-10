Çavuşoğlu, YPG'nin DEAŞ planını deşifre etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'YPG'li teröristlerin DEAŞ'lıları ellerinde silah olarak tuttuğunu' bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Harekatın amacının terörle mücadele olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, hedeflerinin YPG/PKK teröristlerini Türkiye'nin güney sınırından temizlemek olduğunun altını çizdi.
Çavuşoğlu, bölgedeki tutuklu DEAŞ'lıların durumuna ilişkin, 'YPG'li teröristler, DEAŞ'lıları ellerinde silah olarak tutuyor. Bir terör örgütüyle mücadele ederken, başka bir terör örgütünü pazarlık konusu yapıp da bu harekatın meşruiyetini sulandırmaya kalkmasınlar. Bizim DEAŞ'a karşı da diğer terör örgütleriyle mücadelede de yaptıklarımız ortada.' ifadelerini kullandı.
Kaynak : AA
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