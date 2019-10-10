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ABD 2 DAEŞ üyesini gözetimine aldı

YPG/PKK tarafından kontrol edilen El-Hol Kampı'ndaki İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını ABD, kendi nezaretine aldı.

Dünya / 10 Ekim 2019 Perşembe 10:16
ABD 2 DAEŞ üyesini gözetimine aldı

ABD, 2014 yılında başı kesilerek öldürülen gazeteci James Foley'i infaz ettiğine inanılan 2 DEAŞ üyesini gözetimi altına aldı.

ÜLKE DIŞINA ÇIKARILDILAR İDDİASI

ABD basınında yer alan haberlere göre; YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan militanlar, kamptaki hapishaneden alınıp ülke dışına çıkarıldı.

İddiaya göre; El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı militanlar sadece gazeteci James Foley'in değil, DEAŞ tarafından esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarının infazından da sorumlu tutuluyor.



ABD ÜSSÜNE GÖTÜRÜLDÜLER

ABD'li yetkililer ''Beatles'' lakaplı DEAŞ militanlarının nereye götürüldüğü bilgisini paylaşmazken, Washington Post gazetesi ise 2 teröristin Irak'taki ABD üssüne götürüldüğünü iddia etti.

Gazetedeki habere göre, ABD 2 teröristi Amerika'da yargılamak istedi, ancak militanlardan birisinin ailesinin İngiliz hükümetine oğullarının ABD'ye gönderilmeden İngiltere'de yargılanması için açtığı dava nedeniyle teröristlerin transferleri yapılamadı.





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