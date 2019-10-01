Yeryüzü doktorlarının 'karanlıkta diyalog' sergisi

Yeryüzü Doktorları Derneğinin, Gayrettepe Metro İstasyonu'nda yer alan Karanlıkta Diyalog Müzesi'nde, "Karanlıkta Diyalog" fotoğraf sergisi açıldı.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar göz sağlığına yönelik çalışmalarını sürdüren Yeryüzü Doktorları, Karanlıkta Diyalog Müzesi'nde açtığı sergiyle ziyaretçilere bir perspektif daha sunuyor.



Sergide, dünyanın çeşitli bölgelerinden görme problemlerine ve Yeryüzü Doktorları'nın çalışmalarına dair kareler yer alıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Yalınkılıç, dünyanın özellikle yoksullukla mücadele eden coğrafyalarındaki insanların önlenebilir nedenler yüzünden görme yetisini kaybettiğini ziyaretçilere anlatmak istediklerini dile getirerek, "Bu sebeple bizzat ekiplerimizin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açtık. Umuyoruz ki gündelik hayat meşgaleleri içerisinde bazen maalesef bir kenara bıraktığımız empati, diğerkamlık gibi duyguların canlanmasına biz de katkıda bulunabiliriz." ifadelerini kullandı.



Sergi, 7 Ekim'e kadar gezilebilecek. Kaynak : AA

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