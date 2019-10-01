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'Yeni ekonomi programı ile ilgili ümit varı mı?'

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci: 'Ben Yeni Ekonomi Programı ile ilgili ümitvarım. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldukça iyi tespitlerle Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı' 'Bu ekonomi programı ana unsurlarıyla ve güçlü hedefleriyle bizim ekonomimize güç katacak'

Ekonomi / 01 Ekim 2019 Salı 10:47
'Yeni ekonomi programı ile ilgili ümit varı mı?'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın Türkiye ekonomisine güç katacağın bildirdi.

Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odasının eylül ayı olağan meclis toplantında yaptığı konuşma, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı '2020-2022 Yeni Ekonomi Programı'nın Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Ekonomide çok olumlu hareketlerin görüldüğünü vurgulayan Büyüksimitci, yıl sonu itibarıyla işsizlik rakamlarının azalacağını dile getirdi.

Büyüksimitci, üretimin Türkiye açısından çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Döviz düşüyor, enflasyon düşüyor, faiz düşüyor bunlar çok olumlu şeyler. Üretim olmazsa olmaz. Avrupa'da, Amerika'da üretim durgunluğu oldu. Bir para sıkılaştırmaya gittiler, baktılar ki ekonomi durgunluğu oluyor, şu anda yatırımların oluşması için çalışma yapıyorlar. Ben Yeni Ekonomi Programı ile ilgili ümitvarım. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldukça iyi tespitlerle Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Bu ekonomi programı ana unsurlarıyla ve güçlü hedefleriyle bizim ekonomimize güç katacak.'

Sanayicilere düşen görevler olduğuna işaret eden Büyüksimitci, Türkiye'nin kalkınması için çaba harcayacaklarını ifade etti.

Büyüksimitci ayrıca Türkiye'nin ekonomik büyümesi ile ilgili olumsuz tahminler yapıldığını, buna rağmen yüzde 0,5 de olsa bir büyüme öngörüsünün yakalandığını belirtti.

Açıklanan büyüme rakamlarının sanayiciler için hayırlı haber olduğunu aktaran Büyüksimitci, Yeni Ekonomi Programı'yla iç piyasanın ve tüketimin hareketleneceğini kaydetti. Kaynak : AA

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EnflasyonMaliye BakanıKayseri Sanayi OdasıTürkiyeBerat Albayrak


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