WTC'den uluslararası bir imza daha!

LCICA Libya Uluslararası Ticari Tahkim Merkezi'nin WTC Dünya Ticareti iş Geliştirme Konseyi'ni beş yıl yetkilendirdiği anlaşmaya göre; uluslararası yatırım ve ticaret konularında şirketlerin Libya ve işbirliği içerisinde olduğu diğer Tahkim Kurulları ile anlaşmazlık ve çatışmaların çözümü konularında arabulucuk yapma, hızlı çözüm üretme ve yeni ticari konuların zeminini oluşturma adına çalışmalar yürütülecek. Bu konulara ilişkin uluslararası konferans ve çalıştayların birlikte düzenlemesi ve organizasyonlar yapılması amaçlanıyor.



Anlaşma WTC İstanbul çalışma ofisinde imzalanarak yürürlüğe girdi. Anlaşmaya WTC Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Danışmanı Ümit Kaya ile LCICA Libya Uluslararası Ticari Tahkim Merkezi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Parlementer Mr. Saad I Been Sharrada birlikte imza attılar.







Libya Uluslararası Ticari Tahkim Merkezi adına Mr. Saad, ''Küresel ticaret ve anlaşmazlıkların çözüm alanında işbirliği yollarını desteklemek amacıyla, WTC Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi ile uluslararası ticaret, sermaye pazarları, hizmetler, imalat ve çözüm alanında deneyim alışverişinde bulunmak üzere işbirliği anlaşması imzaladıklarını açıkladı. En yüksek etik değerler, tahkim kültürü ve yatırımcı anlaşmazlıklarının giderilmesi için en iyi uluslararası standartlara göre çözüm sağlamak için komisyon, tahkim ve karşılıklı koordinasyon yoluyla çözüm üretecektir'' dedi.



WTC Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Danışmanı Ümit Kaya ise; Libya'nın bir an evvel barış koşulları içerisinde normalleşme sürecine girmesini ümid ettiklerini, bu süreçten sonra başlayacak olan yatırım ve ticaret hacminin artması ile Libya'nın bölgede tekrar güçlü konuma geleceğini söyledi. Atmış oldukları imzanın sadece tahkim konuları ile sınırlı olmadığını, yeni ticaret ve yatırım fırsatlarını da barındırdığının altını çizdi.



Kaya; Önümüzdeki günlerde uluslararası organizasyonlarda Dünyanın etkili isimleri ile bir araya geleceklerini, Türk şirketlerinin de WTC aracılığı ile bu konferanslarda bulunmalarının önem arz ettiğine vurgu yaptı.

























