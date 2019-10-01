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WhatsApp mesajlaşmalarında yeni dönem

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliği ile gündemde.

Teknoloji / 01 Ekim 2019 Salı 14:28
WhatsApp mesajlaşmalarında yeni dönem

Sosyal medyadaki etkisini artırmak için satın alma yoluna giden Facebook daha önce rekor fiyatlar ile WhatsApp ve Instagram'ı satın almıştı.

Snapchat için de benzer bir yol izleyen Facebook, satın alamayınca benzer özelliklerini platformlarına entegre etmeye taktiğini benimsemişti.



Facebook bu planını şimdi WhatsApp için kullanıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a Snapchat'i anımsatan bir özellik geliyor.



WhatsApp mesajları otomatik olarak silen bir özellik üzerinde çalışıyor. Özellik şu an için, sadece 5 saniye ve 1 saat gibi süreleri kapsıyor.

'Kaybolan mesajlar' adı verilen özelliğin ne zaman kullanıma gireceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor.

RekorInstagramFacebookWhatsapp


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