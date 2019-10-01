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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi sinde Ünal Bey karakterine hayat veren usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Rol arkadaşı Oktay Kaynarca Instagram hesabından "Abimmmm ... Mekanın cennet olsun canım abimmm" sözleriyle acısını paylaştı.

Kültür-Sanat / 01 Ekim 2019 Salı 13:34
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer tedavisi gören ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

'Kurtlar Vadisi', 'Gümüş' ve 'Eyvah Eyvah' gibi birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, bugün hayata gözlerini 61 yaşında yumdu.

AKCİĞER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Yetkililer bir süredir Ünlüoğlu'nun akciğer tedavisi gördüğünü ve bu rahatsızlığı nedeniyle 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin setlerine de katılamadığını belirtti.


Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Kalkan




Tarık Ünlüoğlu


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