Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer tedavisi gören ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında yaşamını yitirdi.



'Kurtlar Vadisi', 'Gümüş' ve 'Eyvah Eyvah' gibi birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, bugün hayata gözlerini 61 yaşında yumdu.



AKCİĞER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Yetkililer bir süredir Ünlüoğlu'nun akciğer tedavisi gördüğünü ve bu rahatsızlığı nedeniyle 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin setlerine de katılamadığını belirtti.





Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Kalkan









