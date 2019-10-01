Selçuk üniversitesinden kıyafet yönetmeliğiyle ilgili açıklama

Selçuk Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Üniversitemiz Turizm Fakültesi personeli hakkında öğrencilerden gelen şikâyetler üzerine, fakülte sekreteri tarafından personelin öğrencilere yardımcı olmaları ve işlerini kolaylaştırmaları için fakülte personeline bir yazı yazılmıştır. Bu yazıda sehven eski kıyafet yönetmeliğine atıfta bulunulmuştur. Fakülte sekreteri kısa bir süre sonra yapılan hatayı fark etmiş ve yazıyı geri çekmiştir. Aynı gün geri çekilmiş olan bu yazı gerekçe gösterilerek ‘Selçuk Üniversitesinde 28 Şubat’a özlem duyan sekreter var’ söylemi ile kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturma girişimleri üzüntü vericidir ve art niyetlidir. Konuyla ilgili şahıslar hakkında rektörlüğümüzce inceleme başlatılmış olup kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi. Kaynak : İHA

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