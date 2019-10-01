USD (Alış - Satış) : 5,64 - 5,65 EURO (Alış - Satış) : 6,17 - 6,18

Ödüllü türk yönetmen ABD Amazon'dan iş teklifi aldı

Ödüllü yönetmen Biray Dalkıran, ABD’de yeni film çekmek için iş teklifi aldığı belirtildi.

Kültür-Sanat / 01 Ekim 2019 Salı 11:31
Ödüllü türk yönetmen ABD Amazon'dan iş teklifi aldı

Ödüllü yönetmen Biray Dalkıran, Amerika’da kariyer edilmeye devam ediyor. 2017 yılında Amerika’da çektiği sinema filmi Crossbreed ile Amerika’da bir çok ödül alan ve VOD (dijital yayıncılıkta kullanılabilen yeni bir sistem) sektörünün ilgisini üzerine çeken başarılı yönetmen, yine VOD sektörünün devleri olan Amazon, Itunes Googleplay, Microsoft ve PS’de satışa sunulacak olan bir sinema filmi için yönetmenlik teklifi aldığı belirtildi.

Başarılı yönetmen Biray Dalkıran, yeni filmin anlaşmasını yapmak için yapımcı eşi Asuman Şener Dalkıran ile birlikte Los Angeles’a gittiği kaydedildi.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

AmazonMicrosoftSinema Filmi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı