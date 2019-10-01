USD (Alış - Satış) : 5,64 - 5,65 EURO (Alış - Satış) : 6,17 - 6,18

Netflix dizisinde tepki çeken harita!

Netflix'de yayınlanan dizide Türkiye'nin bölünmüş haritası büyük tepki çekti.

Televizyon / 01 Ekim 2019 Salı 01:02
Netflix dizisinde tepki çeken harita!

Netflix'in Suriye'deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY adlı dizisinin 4. bölümünde yer alan bir sahne, Türk izleyicilerin tepkisini çekti.

Söz konusu bölümde duvara asılı bir bölünmüş Türkiye haritası kullanıldı.

Öte yandan yine Netflix'te yayınlanan '13 Commandments' adlı dizinin ilk bölümünde de, Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak, Türkler 'barbar' ve 'katil' olarak gösterilmişti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Netflix'in dizisinde bölünmüş Türkiye haritasının yayınlanması Twitter kullanıcılarının da tepkisini çekti. Çok sayıda kullanıcı görüntüye isyan etti.

Netflix dizisinde bölünmüş Türkiye haritası tepki çekti Netflix dizisinde bölünmüş Türkiye haritası tepki çekti Netflix dizisinde bölünmüş Türkiye haritası tepki çekti







DİZİ HAKKINDA

Netflix tarafından dizinin tanıtımı hakkında '1960'larda memurken gizli ajana dönüşen Eli Cohen, yıllar sürecek tehlikeli bir görevde Mossad için casusluk yapmak üzere gizli bir kimlikle Suriye'ye sızar.' ifadeleri kullanıldı.


TürklerTwitterMossadAtatürkTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı