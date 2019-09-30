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Korkunç kaza: 21 ölü, 50 yaralı

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde turist kafilesini taşıyan yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 30 Eylül 2019 Pazartesi 20:54
Korkunç kaza: 21 ölü, 50 yaralı
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Banaskantha bölgesinde tapınakları ziyaret eden turist kafilesini taşıyan bir otobüs, şiddetli yağış sonrası yolların kayganlaşması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 21 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı. Kazaya dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Banaskantha'dan yıkıcı bir haber aldık. Yaşanan kazada hayatını kaybedenler için oldukça hüzünlüyüm. Bu acı dolu anlarda, düşüncelerim yakınlarını kaybeden ailelerin yanında. Yerel yönetimler yaralılar için ellerinden geleni yapıyor” dedi.

Kaynak : İHA

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