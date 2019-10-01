Hulusi Akar: Hazırız!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yeni yasama yılı için resepsiyon veriyor.



Resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile güvenli bölge sürecine ilişkin sorulara yanıt verdi.



"Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor diyen Akar şöyle devam etti: "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım. YPG'lilerin bölgeden çıkması, tahkimatların kaldırılması, ağır silahların teslim edilmesi gibi süreçler istediğimiz noktada değil ama ABD'lilerle görüşmeler devam ediyor."



Bakan Akar, "Harekata hazırız, bu işin şakası yok. TSK'nın moral motivasyonu yerinde ama biz bu işin müttefiklik ruhuna uygun şekilde sonuçlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.