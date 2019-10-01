USD (Alış - Satış) : 5,68 - 5,69 EURO (Alış - Satış) : 6,18 - 6,19

Halk otobüsü üniversite öğrencisine çarptı

Beşiktaş’ta durağa hızlı girdiği iddia edilen özel halk otobüsü telefon konuşan üniversite öğrencisine çarptı. Kazada yaralanan üniversite öğrencisi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 01 Ekim 2019 Salı 14:29
Halk otobüsü üniversite öğrencisine çarptı
Video için tıklayın

Kağıthane - Kabataş seferini yapan 63 numaralı özel halk otobüsü yolcu indirmek için Beşiktaş Meydan durağına yaklaştığı esnada telefonla konuşan üniversite öğrencisine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle üniversite öğrencisi yere yığılırken şoför ise otobüsü durdurdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Üniversite öğrencisinin başında kanama olduğunu gören bir vatandaş ise sağlık ekiplerine beklemeden yaralı öğrenciye müdahale ederek kanamanın olduğu bölgeye tampon yaptı. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralı öğrenciye tampon yaparak kanamasını durduran bir vatandaş, "Otobüs durağa gelirken üniversite öğrencisi de aşağıdan telefonla konuşarak geliyormuş. O esnada otobüs şoförü de sol tarafına bakıyormuş fark edememiş öğrenciyi. Derken otobüs öğrenciye çarptı. Ses üzerine olay yerine koştum, kanaması olduğunu gördüm. Tampon yaptım kanamayı durdurmak için. Ambulansı aradık, kırık ve çıkıkları olma ihtimaline karşın oynatmadım yerinden. Sağlık ekipleri gelince hep beraber ambulansa kaldırdık. Bilinci açıktı, hayati tehlikesi yoktu. Şoförün hızlı olduğunu düşünüyorum, hızlı olmasaydı o cam öyle patlamazdı’’ ifadelerini kullandı’’ ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisine çarparak yaralanmasına neden olan otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken otobüs ise otoparka çekildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Otobüs ŞoförüHalk OtobüsüBeşiktaşSağlık EkipleriÜniversite Öğrencisi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı