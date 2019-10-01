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Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Ekim 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,6580 seviyelerinde işlem görüyor.

Ekonomi / 01 Ekim 2019 Salı 09:38
Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Ekim 2019 dolar - euro fiyatları)

Dün son 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,6370 seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,6489'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,6580 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 6,1625'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,9490'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,0885'ten ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1280'den işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,15 değer kazancıyla 99,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler ile ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını hatırlattı ve teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek, 5,7180'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak : AA

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