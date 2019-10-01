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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde 50+1 barajına ilişkin, "Mevcut durumu meclise getiren biziz, şuanda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir." dedi.

Siyaset / 01 Ekim 2019 Salı 20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2 buçuk aylık aranın ardından yeni yasama yılına başladı.

TBMM‘de gün boyu düzenlenen etkinliklerin ardından 27'inci dönem 3'üncü yasama yılı açılışı dolayısıyla tören salonunda resepsiyon verildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliği yaptığı resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.



"TARTIŞMAYA AÇIĞIZ"

'2023 seçimlerine ciddi bir zaman var. Muhalefetten gelirse biz hepsini değerlendirmeye tartışmaya açığız' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resepsiyonda gazetecilerin seçimlerde 50+1 barajına ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 'Mevcut durumu meclise getiren biziz, şuanda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz , halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil. Böyle bir teklif kimden geliyor, medyadan geliyorsa ayrı bir konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda ilgilenen kimdir, muhalefettir. Bunu sürekli olarak ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Milletimiz politikacıdan ciddiyet istiyor, biz dolayısıyla bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. 2023 seçimlerine ciddi bir zaman var. Muhalefetten gelirse biz hepsini değerlendirmeye tartışmaya açığız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölge konusuna ilişkin soruya ise, 'Bir gece ansızın gelebiliriz, aynı yerdeyiz' cevabını verdi.
Kaynak : İHA
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İsmail KahramanGüvenli BölgeCumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanYasama Yılı


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