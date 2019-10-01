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Askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı

Suriye sınırında devriye görevi yapan askerin araç şarampole devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı

3. Sayfa / 01 Ekim 2019 Salı 10:08
Askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı
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Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Eşme Mahallesi’nde Suriye sıırı bölgesinde devriye atan askeri araç şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 asker (er) hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gaziantep kent merkezindeki Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı askerlerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

(Metin Faruk Tamer/İHA) Kaynak : İHA

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Askeri AraçSuriye


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