Araç sahipleri dikkat!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş fiyat artışı yapıldığını açıkladı. Artış pompaya yansıyacak.



YENİ AKARYAKIT FİYATLARI



İstanbul ve Ankara'da ortalama LPG otogaz litre fiyatı 3.45 liradan satışa sunulurken, gelen zam sonrası 3.70 liraya yükselecek. İzmir'de ise 3.39 liradan satılan LPG fiyatı, gelen 27 kuruşluk zam sonrası 3.64 liraya yükselecek.



Öte yandan en son benzin fiyatı 35 kuruş artarken, motorinin fiyatında ise 12 kuruşluk bir artış olmuştu. Bu zamların ardından benzinde 7 lira bandına geçilmişti.