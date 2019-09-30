Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi. Olayda durakta bekleyen 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.



Ankara'da kontrolden çıkan bir halk otobüsünün durağa girmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 4ü hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

















