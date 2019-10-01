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Adana saldırganları öldürüldü!

Adana'da özel harekat polisinin otobüsüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist Eskişehir'de çıkan çatışmada öldürüldü.

3. Sayfa / 01 Ekim 2019 Salı 20:53
Adana saldırganları öldürüldü!

Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP'li terörist, Eskişehir'de etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir.

Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. '



Çevik kuvvet servisine bombalı saldırı

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