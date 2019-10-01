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17 tabip askere 'sahte çürük raporu' gözaltısı

Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde gerçeğe aykırı şekilde çürük raporu verildiği iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmada 17 tabip asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncel / 01 Ekim 2019 Salı 10:04
17 tabip askere 'sahte çürük raporu' gözaltısı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ'nün bazı askeri öğrencilere "askeri öğrenci olamaz" şekline gerçeğe aykırı çürük raporu verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 17 şüpheli tabip asker hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan "Vefa" ismi verilen operasyonda şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alındı.

Çürük Raporuİstanbul Emniyet MüdürlüğüCumhuriyet BaşsavcılığıKuleli Askeri Lisesi


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