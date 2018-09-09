Yunanistan'da Türk vatandaşlarına saldırı

Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk plakalı araca demir çubuk ve taşlarla saldırı yapıldı, araç sahipleri canlarını zor kurtardı.



TEHDİTLER SAVURDULAR



'Altın Şafak' (Hrisi Avgi) üyesi olduğu belirtilen aşırı sağcı bir grup tarafından Selanik'in ortasında Türk turistlerin aracına saldırı düzenlendi. Taşlar, sopalar ve demir çubuklarla aracın camlarını kıran saldırganlar, aracın motor kaputuna yazılar yazdı, araç içerisinde bulunan üç Türk vatandaşına da tehditler savurdu.







ARAÇ İÇERİSİNDE BULUNAN KADINLAR ŞOK GEÇİRDİ



Yunan haber sitesi Seleo.gr'de yer alan habere göre, Selanik'in merkezinde yer alan Çimiski caddesinde gerçekleşen bu ırkçı saldırıda araç içerisinde bulunan kadınlar şok geçirdi. Yunan polisi bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.



Selanik Belediye Başkan Yardımcısı Spiros Pengas saldırı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: