Türk tarihinin en büyük etkinliklerinden biri olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamındaki kutlamalar son gününde de coşku içinde kutlanmaya devam ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden Söğüt'e akın eden binlerce vatandaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılım gerçekleştirerek atalarını saygı ile andı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katıldığı şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



Programda konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 737'nci Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin bir anma günü olduğu kadar bir vefa günü olduğunu da belirtti.



TBMM Başkanı Yıldırım, “Daha önce burada bu meydanda sizlerin coşkusunu heyecanını defalarca paylaşmış, Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da bu vesileyle bir kez daha iletiyorum. Burası, bu topraklar şanlı tarihimizin en muhteşem devletlerinden biri, Osmanlı'nın en mütevazı yıllarını geçirdiği topraklardır. Burası Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi'nin atası Ertuğrul Gazi'nin yattığı mübarek bir yer. Burada Söğüt'te Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'de metfun burası hürmet ve muhabbet ile kucaklanması gereken bir belde. Osmanlı'nın doğduğu bu topraklarda düzenlenen toy şölen vesilesi hepimizin sevincidir gururudur. Ertuğrul Gazi bir uç beyi olarak 1281 yılında ahrete göç ettiği günde arkasında 400 çadırlık bir aşiret vardı. O aşiret 1299'da devlet oldu, büyüdü üç kıtada, yedi denizde sınırlarını 22 milyon kilometreye kadar genişletti. 22 milyon kilometre ne demek? Bugünkü Türkiye'nin 28 katı demek. 600 yıllık hükmettiği bu topraklarda Osmanlı'nın bugün 55 tane bağımsız devlet var. Türkiye Cumhuriyeti bu devletlerin en büyüğü Osmanlı'nın varisidir. 737'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri bir anma günü olduğu kadar bir vefa günüdür. Hepimiz Ertuğrul Gazi'ye ve ayak izlerine şükran borçluyuz. Necip milletimizin güzel adetler başlatan ve yaşatan vefalı evlatları var. Vefalı gençleri, insanları var. Milli ve manevi şuurumuzu canlı tutmak inanç ve kültür değerlerimizi paylaşıp yaygınlaştırmak gayesi ile devam edilen bu adetleri başlatanlardan ve bugünlere getirenlerden Allah razı olsun. Huzurlarınızda kendilerini muhabbetle anıyor şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“MİLLİ GELİRİMİZE GÖRE DÜNYADA EN FAZLA YARDIM YAPAN ÜLKEYİZ”



Milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkesinin Türkiye olduğunu ifade eden TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmasını şu şekilde bitirdi:



“Millet olarak gök kuşağının renkleri, türkülerin ezgileri gibiyiz. Hepimiz bu büyük Türk ailesinin mensuplarıyız. Farklılığımız gücümüz, güzelliğimizdir. Milletimizin gücü de buradan gelmelidir. Yüzlerce yıl ahlakı adaleti yaymak için huduttan hududa koştuk. Her zaman mazlumun yanında olduk. Sizler tarih yapan, tarih yazan Türk milletinin özetisiniz dağların ovaların gür sesi, devletimizin teminatısınız. Bugün iç huzuru ile yürek ferahlığı ile nefes aldığınız Anadolu bize vatan oldu. Sizlerin varlığı bu dağlara, bu ovalara can verdi. Kökü üç kıtaya uzanan çınarın gövdesinin bulunduğu bu topraklarda düzenlenen bu toy, sizlere duyulan şükranın bir ifadesidir. Milli gelirimize göre dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa önce yardıma koşan Türk milletidir. Nerede ağlayan bir ana varsa, boynu bükük bir çocuk varsa yanında olan yine biziz. Gönül coğrafyamızda, inanç coğrafyamızda mazlum milletler arasında herkese yardım ediyoruz. Suriye'de Irak'ta barışı tesis edip güven içinde yaşanacak ortam için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, meclisimiz, hükümetimiz, güvenlik güçlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız gece gündüz demeden bu istikamette çalışıyor. Sevgili vatandaşlarım yüreklerimizin birlikte atıyor olması bizim en büyük gücümüzdür. Bizi çözmek, birbirimize düşürmek isteyenler aramıza fitne sokmak isteyenler mevcuttur. Ekonomik, sosyal, siyasi nedenleri bahane eden hainler bizi zayıflatmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Dış mihrakların güdümündeki bölücü ve FETÖ'cü hainlerin hedefi de aynıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'yi teslim alamayacaklar. Her saldırı sonrasında daha da güçleneceğiz, daha fazla birbirimize kenetleneceğiz. Fitne odaklarına karşı daha da uyanık olacağız. Yüreklerimiz bir attığında en güçlü top güllerinin bizi yıkamayacaklarını gördüler. Türk milleti tarihin öznesidir. Gövdesi Anadolu'dadır. Bir kolu Balkanlar'da, bir kolu da Kafkaslar'dadır. Bir ayağı Nil Nehri'nde, diğer ayağı da İdil'dedir. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ‘Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.' Şunu dost ve düşman herkes bilsin. Paramız üzerinden, ekonomimiz üzerinden yapılan operasyonlar, kurulan oyunlar mutlaka bozulacaktır. Zorluk çekeceğiz ama güçlünün hukukunun yerini, haklının hukuku mutlaka alacaktır. Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi bu konuda gözümüzün açılmasına vesile olmuştur. Yıllarca sinsi bir şekilde içimize yerleşen hainlerin,tanklarla, toplarla yaptıkları saldırıdan yeterince ders aldık. İnşallah böyle hainlikleri yaşamayacağız ve devletimiz ilelebet payidar kalacaktır.”



Konuşmaların ardından program, sırasıyla folklor ekibi, Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Birliği gösterisi ve tören geçişi sonrası şenlik sona erdi.



