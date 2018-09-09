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Sisam Adası'nda yangın

Yunanistan’ın Sisam Adası’nda çıkan orman yangınından yükselen alevler Kuşadası’ndan gözlendi. Saat: 22.00 sıralarında başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

3. Sayfa / 09 Eylül 2018 Pazar 04:06
Sisam Adası'nda yangın

Kuşadası’nın tam karşısında bulunan Yunanistan’ın Türkiye’ye en yakın merkezi Sisam Adası’nda bu akşam saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.Sisam adasında Yunanistan’ın askeri birliğinin de bulunduğu Kedros bölgesinde Samos başlayan yangın rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Giderek şiddetlenen yangına ilk etapta itfaiye ekipleri 15 araç ile müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine söndürme çalışmalarına belediye arazözleri, gönüllüler ve belediye çalışanları da katılırken, uçakla diğer adalardan takviye itfaiye ekipleri getirildi.

Kedros bölgesindeki ormanlık alandaki yangın gece yarısı bir geçitte kontrol altına alınırken, bölgede yerleşim alanının bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, Sisam adasından yükselen alevler Kuşadası Körfezi’den de çok net bir şekilde görülebildi. Hafta sonu tatili için çok sayıda Türk vatandaşının da feribotla Sisam Adası’na gittiği öğrenildi. Yaşanan yangın paniğini sosyal medyadan paylaşan tatilci Türkler, yangının yerleşim yerlerine uzak olduğunun ortaya çıkmasından sonra rahat bir nefes aldı. Kaynak : İHA

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