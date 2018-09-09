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Online Otobüs Bileti ve Uçak Bileti Sektörü Büyüyor

İlerleyen teknolojiyle birlikte artık mesafeler çok daha kısa. Geçmiş yıllarda şehir değiştirmek insanlar için büyük bir değişiklik olarak görülüyordu.

Basın Bültenleri / 09 Eylül 2018 Pazar 01:09
Online Otobüs Bileti ve Uçak Bileti Sektörü Büyüyor

İlerleyen teknolojiyle birlikte artık mesafeler çok daha kısa. Geçmiş yıllarda şehir değiştirmek insanlar için büyük bir değişiklik olarak görülüyordu. Fakat günümüzde şehir değişiklikleri o kadar sıradan bir hal aldı ki yolculuk yapacak kişiler de en hızlı şekilde biletlerini almak istiyorlar.

Artan yolculuk sayıları beraberinde bilet alma aşamasının daha kolay ve hızlı olması beklentisini de beraberinde getirdi. Bilet alacak kişiler öncelikle en kolay şekilde bilet alabilecekleri platformlara yöneliyorlar. Bu noktada da online bilet satışlarındaki artış dikkat çekiyor.

Yazıhaneden Bilet Alma Devri Geride Kalıyor

Online bilet satışlarında, son kullanıcıya sağlanan kolaylıklar o kadar gelişti ki artık internet kullanabilen herkes online ortamda bilet alabiliyor. Yerinden bile kalkmadan bilet alma fırsatı varken yolcular da artık yazıhanelere kadar gidip bilet alma alışkanlığını yavaş yavaş kaybediyorlar.



Online Biletler Kolaylık Sağladığı Gibi Fırsatlar da Sunuyor

Online bilet almanın kolaylıkları olduğu gibi çeşitli fırsatları var. Özellikle uçak yolculuklarında fiyat takibinin hatrı sayılır bir önemi vardır. Online bilet sektörünün önde gelen firmalarından Biletall.com’un hem sitesinden, hem de mobil uygulamasından uçak veya otobüs biletleri için son derece hızlı bir şekilde boş koltuk ve fiyatlarının takibi yapılmaktadır. Kullanıcı odaklılığı açısından düşünüldüğünde yolculuk yapmayı planlayanlar için geliştirilmiş uygulaması sayesinde kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Son kullanıcılar için kolaylıkları en hızlı şekilde bünyesine katan firmalar bu hızla büyüyen sektörde yerlerin ön koltuklarda alıyorlar.

Şehirler Arası Yolculuk Sektörüne Online Biletler Hız Katıyor

Günümüzde baktığımızda Türkiye’nin her yerine neredeyse her gün ulaşım sağlayan otobüs ve uçak firmaları vardır. Bu firmalar satışlarla bu noktalara ulaşıyorlar ev satışlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmelerini, daha fazla kişiye ulaşmalarını sağlayanlar ise online bilet satışlarıdır. Bilet satışları aynı oranda devam ettikçe firmalar da gelişmeye ve daha iyi hizmet vermeye devam edecek.


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