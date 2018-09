Ölen ağabeyinin eşi evlenmedi intihar bombacısı yaptı

Dudurkaeva, İstanbul'da geçtiğimiz temmuz ayında, bombalı saldırı yapmak için birlikte Türkiye'ye giriş yaptığı beş kişilik bir ekiple örgüt hücre evinde yakalanmıştı.



DAEŞ'in askeri kanat sorumlusu Ömer El Şişani'nin sağ kolu olan “Hamzat” kod isimli DAEŞ'li bir teröristle 2014 yılında internet üzerinden tanışıp arkadaş olan Dudurkaeva, Çeçenistan'dan Suriye'ye kaçıp Hamzat'la örgüt kampında evlenmişti. Çeçenistan kabinesinde bakan olan babası Asu Dudurkaeva'yı görevinden eden bu nikahtan kısa süre sonra Seda Dudurkaeva'nın ilk eşi Hamzat, bombalı bir saldırıda öldürülmüş, ailesine dönmek isteyen Dudurkaeva, Ömer El Şişani tarafından serbest bırakılmayıp eş yapılmıştı.



Suriye'de 2016'da koalisyon güçlerince öldürülen Ebu Ömer El Şişani kod isimli Tarkan Taymurazoviç Batıraşvili'den iki çocuğu olan ve İstanbul'da tutuklu bulunan Dudurkaeva, İstanbul'da yakalanmıştı. Seda Dudurkaeva'nın, ölen bir askeri kanat sorumlusunun eşi iken bombalı saldırıyla neden görevlendirildiği ise örgüte yakın kaynakların takibiyle ortaya çıktı. Örgüt içinde “cezalandırma eylemi” olarak görülen bir eylemle görevlendirilen Dudurkaeva'ya bu görevin Ebu Ömer El Şişani'nin ölümünün ardından yerine gelen ağabeyi Ebu Said El Şişani tarafından verildiği belirlendi. Ebu Said El Şişani'nin, kardeşinin karısını kendisiyle evlenmeye zorladığı, Dudurkaeva'nın direndiği, Şişani'nin de bunun üzerine “cezalandırma eylemi” için Dudurkaeva'yı İstanbul'a gönderdiği belirtildi. Ebu Said El Şişani'nin de, Deyr-i Zor'da öldürüldüğü öğrenildi. Kaynak : Milliyet