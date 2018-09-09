‘Merkez’de kampanya

Pasifik İnşaat'ın Emlak Konut GYO ihalesiyle aldığı 125 bin metrekare alanda 4.2 milyar hasılatlı bir proje yapılacak. Merkez Ankara projesi gayrimenkul sektörünün başlattığı tarihi kampanyaya da dahil edildi. Dünyanın önde gelen mimarlık ofislerinden New York merkezli KPF tarafından tasarlanan projede 17 blok planlanıyor. Konut, ofis, alışveriş merkezi ve otel fonksiyonlarından oluşan Merkez Ankara projesinden ev sahibi olmak isteyenler yüzde 10 peşinat ve yüzde 0,98 faiz oranı ile bankasız-kefilsiz 120 ay vade imkanına kavuşuyor. Ödenen peşinatların döviz ve altın getirisi ‘Hem siz kazanın hem memleket kazansın' sloganıyla bir yıl garanti altına alınıyor.



MİLLET BAHÇESİNE KOMŞU



‘Türkiye için Kazanç Vakti' kampanyasına Emlak Konut güvencesiyle Merkez Ankara'nın da katıldığını belirten Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, lansman öncesi avantajlarıyla kampanyaya katılan tek proje olduklarını söyledi.







Ekonomiye ve sektöre destek vermekten son derece mutlu olduklarını anlatan Erdoğan, projenin şehir merkezinin en büyük yeşil alanı olacak Millet Bahçesi'ne komşu konumda yükseleceğini hatırlattı. Erdoğan, projeyi şöyle anlattı: “Merkez Ankara ofis, konut, alışveriş merkezi ve otel fonksiyonlarından oluşan ve tüm ihtiyaçların çözüldüğü bir şehir projesi. Bu denli büyük bir projede envanteri çeşitlendirmek için farklı büyüklük ve özellikte, her iş-yaşam modeline uygun ofis ve konut seçenekleri hazırladık. Merkez Ankara 1 milyon 200 bin metrekarelik inşaat alanıyla tek parselde Türkiye'nin en büyük karma kullanım projesi olma özelliği taşıyor.”







Merkez Ankara'nın Eski Ankara ile Yeni Ankara'nın kesiştiği, şehrin en ulaşılabilir noktasında yükseleceğine dikkat çeken Erdoğan, “Tarihi Ankara projesi bu bölgede yer alıyor. Ankara Kalesi civarındaki eski Ankara evleri ve Ulus'ta bulunan Cumhuriyet dönemi binaları yenileniyor ve etrafları temizlenerek tarihi doku ortaya çıkarılıyor” diye konuştu. Ankara'nın bütün adliyelerinin bir araya getirileceği Yeni Adalet Sarayı'nın bu bölgede planlandığını anlatan Erdoğan, Ankara'nın en büyük iki şehir hastanesinden biri olan Etlik Şehir Hastanesi'nin aynı bölgede yapılmakta olduğunu söyledi. Fatih Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gazi, Hacettepe ve Ankara Üniversitesi gibi üniversitelerin yanı sıra müzeler, kültür sanat merkezleri, stadyum ve kapalı spor salonları da bu bölgede yer alıyor. Yüksek Hızlı Tren Garı Merkez Ankara'ya yürüme mesafesinde bulunuyor.”

