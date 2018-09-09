Küpeli Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan, Şırnak'ın Küpeli Dağı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Yapılan açıklama şu şekilde;



09 Eylül 2018 tarihinde, Şırnak Küpeli Dağı Güleşli bölgesinde, Jandarma Genel Komutanlığı'nca, Jandarma SİHA ile kış üstlenmesi ve eylem hazırlığındaki bir grup terörist tespit edilmiştir.



Söz konusu bölgeye yapılan hava destekli operasyonla, 5 terörist etkisiz hale getirilmiștir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



