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Kılıçdaroğlu: Telekom özelleştirmesi için suç duyurusunda bulunacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Telekom özelleştirilmesi ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Siyaset / 09 Eylül 2018 Pazar 14:36
Kılıçdaroğlu: Telekom özelleştirmesi için suç duyurusunda bulunacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu, Telekom özelleştirilmesi üzerinden iktidara yüklendi.

"Telekom'u bile haraç mezat sattılar" diyen Kılıçdaroğlu, Üstelik öyle sattılar ki adam karını dışarı götürdü, borcunu bize bıraktı. Borcunu biz ödeyeceğiz. Bununla ilgili yakında suç duyurusunda bulunacağız. Sorumluların hesap vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şimdi tek adam rejimindeyiz, sistem mistem hepsi hikaye. Tek adam rejiminin 6 tremel özelliği var. Her şeyi o bilir. Birinci özellik budur. İkinci özellik her şeye karar verdiği için devlet de benim millet de benim diye düşünür. Sz eleştirdiğinizde siz milleti ve devleti eleştiriyorsunuz denilir. Üçüncü özelik hiçbir mahkeme, onun fikrini almadan karar veremez. yargı bağımsızlığı ortadan kalkar. Dördüncü özellik, vatandaştan topladığı verginin hesabını yapmaz. Neden ben hesap vereyim der. Bir şey yapacaksa da onu da lütuf olarak gösterir. Bu yurttaş kimliğinin yok edilmesi anlamına gelir. Beşinci özellik medya tek adam ne derse onu yazar. Asla tek adam eleştirilemez. Altıncı özellik, tek adam ülkeyi uçurumun kenarına getirirse bir düşman bulunur. Bütün suç onun üzerine yıkılır."

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