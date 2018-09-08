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Gelin arabalı soygun girişimi kamerada

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde gelin arabalı soygun girişimi, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

3. Sayfa / 08 Eylül 2018 Cumartesi 19:16
Gelin arabalı soygun girişimi kamerada
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Olay, Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda saat 16.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin arabasıyla Gürsel D.'ye ait kuyumcuya gelen M.Ö., kalaşnikofuyla soygun gerçekleştirmek istedi. Bu sırada duran çalışan Öznur T. soyguncuya direndi. Arbede esnasında Öznur T. ayağından yaralandı. Daha sonra kuyumcu dükkanının hemen önünde bulunan emekli polis Ahmet Seçkin (63), kalaşnikoflu saldırganın üzerine atladı. Yaşanan boğuşma sırasında tüfek bir kez daha ateş aldı. Kahraman emekli polis tarafından etkisiz hale getirilen soyguncu, olay yerine gelen polis ekiplerince kalaşnikof ve 4 şarjörüyle birlikte gözaltına alındı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralı Öznur T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Arbede sırasında ateş alan tüfek sebebiyle çevredeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlının sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi.








Kaynak : İHA

Emekli PolisEmniyet MüdürlüğüKalaşnikofSoygunArbede


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