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Doların turşusunu kurdular

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde turşu üretimi yapan firma, döviz kurunda yaşananlara tepki olarak doların turşusunu kurdu.

Ekonomi / 09 Eylül 2018 Pazar 12:27
Doların turşusunu kurdular
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Türkiye'de son aylarda döviz kurunda yaşanan spekülasyonlara ve doların sürekli artış göstermesine tepki olarak Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir turşu üreticisi dolar turşusu kurdu. Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi'nde faaliyet gösteren turşu firması, dolar kurunun artmasına göndermede bulunmak için iki kavanoz dolar turşusu yaparak, Gedelek Turşu Festivali'nde stantına koydu.



Firma yetkilileri, dolar turşularını daha sonra stantları gezen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarscıklıoğlu ve Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'a hediye etti. Yetkililer, dolar kurunun artışına bir ironi amacı ile böyle bir şey yaptıklarını belirterek, 'Bizler her şeye rağmen dolar kurunun artmasına tepki için fiyatlarımıza bunu yansıtmayacağız' dediler.

Rifat Hisarcıklıoğlu, dolar turşusunu alarak firma sahibine teşekkür etti.


Kaynak : İHA

DolarTürkiye Odalar ve Borsalar BirliğiBelediye Başkanı


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