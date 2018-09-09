Bakan Soylu: Huzur ortamı sağlanınca geri dönüşler başlayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan olası idlib operasyonuna ilişkin bir açıklama geldi.



"İnşallah bu süreç arzu ettiğimiz ölçüde neticelenecektir" diyen Soylu, "Orada huzur ortamı oluştuğunda geri dönüşler başlayacaktır" ifadesini kullandı.



Geri dönüşlerle ilgili bilgi veren Soylu, "Şu rakamı Türkiye'ye vermek isterim. 255 bin 300 Suriyeli kardeşimiz son iki yılda geri döndü. Demek ki orada eğer huzur sağlanırsa kendi topraklarının özlemi içerisindeler. Bunun 160 bini Fırat Kalkanı bölgesinde devletimizin ortaya koymuş olduğu o huzur hattı oluştuğu anda geri döndü" diye konuştu.



Soylu'nın açıklamasından dikkat çeken diğer başlıklar şöyle:



"Bizim derdimiz insaniliğimizdir. Bu konudaki iddiamızı da devam ettiriyoruz. Bundan da vazgeçmeyeceğiz. Oradan saldırılarla başlayacak bir göç dalgasının sorumluluğu bize ait değildir. Bu da açık ve nettir. Biz bu insaniliğimizden vazgeçmeyeceğiz.



Gittiğimiz bütün uluslararası toplantılarda tüm sözde büyük ülkelerin temsilcilerinin, Suriye meselesi konuşulduğu zaman başları öne eğiktir. Çünkü, dudaklarından söyledikleriyle yaptıkları arasında büyük bir tenakuz ve ölçüsüzlük söz konusudur. İşin tiyatrosundalar bunu herkes bilmektedir.



2015 yılında Türkiye'den, batı sınırlarımızdan Yunanistan'a geçen, kaçan düzensiz göçmen sayısı ortalama günde 6 bin 800'dü. Bugün ise 79 civarında. Aslen dünyaya ait görevlerimizi de komşularımıza ait görevlerimizi de ve aynı milletten olan insanlara ait görevlerimizi de aynı ölçüde yerine getiriyoruz."