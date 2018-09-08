USD (Alış - Satış) : 6,47 - 6,48 EURO (Alış - Satış) : 7,53 - 7,54

THY dolardaki yükselişi biletlere yansıtmadı

Döviz kurlarını bahane ederek fiyatlara zam yapan fırsatçı şirketlere karşı, Türk Hava Yolları'nın milli duruşu alkış aldı..

Ekonomi / 08 Eylül 2018 Cumartesi 11:52
THY dolardaki yükselişi biletlere yansıtmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Fetullahçı papaz Andrew Brunson'u bahane ederek Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaş başlattı.
Yapılan spekülasyonlarla döviz kurlarında üst üste rekorlar kırıldı.

KUR FIRSATÇILARI ZAM YAPTI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hamleleriyle kurlardaki yükseliş durdu. Enflasyonun da yüzde 17'ye yükselmesiyle piyasadaki fırsatçılar; ürün ve hizmetlere zam yaptı. Market raflarındaki bazı ürünlerin fiyatları değişmese de gramajlar düşürüldü.

ENFLASYONLA MÜCADELE DÖNEMİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyona karşı topyekün mücadele edilmesi gerektiğini işaret etmesiyle; Türk Hava Yolları, tüm şirketlere örnek olması gereken bir tavır sergiledi.

THY, DOLARIN ETKİSİNİ BİLETLERE YANSITMADI
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı firması THY; tüm girdilerinin dolar üzerinden olmasına rağmen oluşan farkı bilet fiyatlarına yansıtmadı. Sigortası, uçak parçası, yakıtı, kiralaması ve daha fazlası... Şirketin neredeyse tüm girdileri dolar üzerinden. Buna rağmen THY'yi tercih edenler; fırsatçılıkla değil, milli bir duruşlar karşı karşıya. Havayolunu halkın yoluna çeviren Türk Hava Yolları, tavan ücret uygulamasını da koruyor. İç hatlarda bilet fiyatları 352 lirayı aşmayacak şekilde dengelendi. İç hat uçuşlarında Türk Hava Yolları dışında tavan ücret uygulamasına rastlamak zor..

Maliye BakanıBerat AlbayrakDonald TrumpRecep Tayyip ErdoğanTürk Hava Yolları


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı