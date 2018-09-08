LGS 4. nakil dönemi sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas dördüncü nakil sonuçları, 'www.meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı.



NAKİL DÖNEMLERİ SONA ERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas dördüncü nakil dönemi tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra nakil işlemleri sona erdi.



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