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LGS 4. nakil dönemi sonuçları açıklandı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 4. nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından öğrencilere duyuruldu.

Eğitim / 08 Eylül 2018 Cumartesi 10:56
LGS 4. nakil dönemi sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas dördüncü nakil sonuçları, 'www.meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı.

NAKİL DÖNEMLERİ SONA ERDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas dördüncü nakil dönemi tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra nakil işlemleri sona erdi.

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