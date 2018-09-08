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İdlib ve Hama saldırılarından kan donduran görüntüler

Rusya ve Esad rejimine ait uçakların Suriye’nin İdlib ve Hama bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 08 Eylül 2018 Cumartesi 18:45
İdlib ve Hama saldırılarından kan donduran görüntüler
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Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib ve Hama'ya bağlı 20 köyü bombardıman altına aldığı öğrenildi. Saldırılar sonucu Abidin Kasabasında aralarında 1 çocuğun da olduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Bombardımanın yoğun yaşandığı diğer yerler arasında Han Şeyhun, Latamna, Kafrzita, Gergnaz köylerinin yer aldığı aktarıldı. Saldırılarda bölgede bulunan Cham Hastanesinin de ciddi zarar gördüğü ve bazı sağlık çalışanlarının yaralandığı, bazı ambulansların hasar gördüğü öğrenildi.






Kaynak : İHA

İdlibRusya


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