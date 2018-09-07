Fatih Altaylı: Erdoğan’la yüzde bin aynı fikirdeyim

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af konusuyla alakalı dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Af konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüzde bin aynı fikirde olduğunu söyleyen Altaylı 'Devletlerin, kendilerine karşı işlenen her türlü suçu affetme hakkı vardır. Ama devletler vatandaşlarının kendisine devrettiği yetkiyle cezalandırdığı vatandaşa karşı işlenmiş suçları affedemez' dedi.



Fatih Altaylı'nın yazısındaki o bölüm;



YÜZDE BİN KATILIRIM



Af meselesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüzde bin aynı fikirdeyim.



Bahçeli'nin söylediğinin aksine Erdoğan diyor ki, “Devlet kendine karşı işlenen suçlarda bağışlayıcı, affedici olabilir. Ama vatandaşlara karşı işlenen suçlarda devletin bağışlayıcı olmaya hakkı yoktur.”



O kadar doğru ki, daha doğru olamaz.



Af söz konusu olduğunda hep aynı şeyi söyledim.



Devletlerin, kendilerine karşı işlenen her türlü suçu affetme hakkı vardır.



Ama devletler vatandaşlarının kendisine devrettiği yetkiyle cezalandırdığı vatandaşa karşı işlenmiş suçları affedemez.



Medeni Dünya'da böyle bir af olamaz. Dinler bile “Kul hakkı” konusunda hassasiyet gösterirken, devletler vatandaş hakkı yiyemez.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel