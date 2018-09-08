Eğil'de telef olan hayvanlarda şarbon çıkmadı

Eğil İlçesi Oyalı Mahallesi'nde 6 Eylül 2018 tarihinde koyun yetiştiriciliği yapan Çerkez Karakaş'a ait 33 koyun ve 2 koç telef oldu, 25 koyunda da zehirlenme belirtileri görüldü.



İhbar üzerine Eğil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olayla ilgili araştırma başlattı. Sürünün en son bölgede bulunan ve tohum üretimi yapan tesisin etrafında otlarken fabrika atığı yediği tespit edildi. Hayvanlardan ve yedikleri yemden alınan numuneler Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. İlçesindeki 5 bin 69 küçükbaş ve 656 büyükbaş hayvan da her ihtimale karşın sağlık taramasından geçirildi. Ancak, bu hayvanlarda herhangi bir rahatsızlığa rastlanmadı. Numunelerden alınan incelemerde resmi olmayan ilk sonuçlara göre, ölen hayvanlarda şarbon da dahil herhangi bir hastalığa rastlanılmadı.



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsünden bildirilen resmi olmayan ilk sonuçlara göre, ölü hayvanlarda şarbon dahil herhangi bir hastalığa rastlanılmamıştır. Numunelerde zehirlenme bulgularına (endosülfan) rastlanmış olup, kesin sonuçlar için çalışmalara devam edilmektedir. Vuku bulan olayla ilgili kolluk kuvvetlerince adli soruşturmaya derhal başlanılmıştır" denildi.. Kaynak : İHA