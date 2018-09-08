Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte Antalya'nın Alanya ilçesinde Yeni Alanya Gazetesi'nin 51. yıldönümü ve Dim Medya A.Ş.'nin bir diğer yayın organı olan DİM TV'nin 1. yılı sebebiyle Alanya'da bir restoranda düzenlenen törene katıldı.



'KARDEŞ MÜSLÜMAN ÜLKELER DE VAR”



Son zamanlarda dövizde dalgalanmaların olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, bunun bir saldırı olduğuna dikkat çekti. 'Bu bir saldırıdır, geçecek' diye beklemeye gerek olmadığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



'Cumhurbaşkanlığımızın da liderliğinde ciddi çalışıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Güçlü bir banka disiplinimiz var. Mali disiplinimizi asla bozmadık. Merkez bankası rezervlerimiz de öyle. Bu saldırının arkasında sadece ABD var dersek aldanırız. Bazı ülkelerin olduğunu biliyoruz, kardeş Müslüman ülkeler de var. Bunun üzerinden de geleceğiz. Krizlerde nasıl güçlendiysek, bunu da atlatacağız. Bu krizi atlattıktan sonra, Türkiye'yi kimse tutamaz. Alt yapıda, üst yapıda tüm hedeflerimize ulaşacağız. Allah'tan başka kimse bizi döndüremez. Milletçe tek yürek olduk. Bu süreçte milletimizin sergilediği duruş çok önemli oy versin ya da vermesin. MHP'yle ittifak kurduk, oy verenler kadar vermeyenlerden de çok ciddi destek gördük. Uyanan bir milletiz. Sürekli ‘Bundan nasıl fayda sağlayabiliriz' diye düşünenler, etik olmayan, kanuna aykırı hareket eden var. Devlet bunlardan hesabını sorar. Kanuna aykırı hareket edenlerden devlet hesap sorar ve soracaktır.'



'SURİYE'YLE YAKINDAN İLGİLENEN TÜM AKTÖRLERLE TEMASIMIZ VAR”



İdlib'deki çatışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, insani dramların yaşanmaması, felaketlerin yanı başımızda ortaya çıkmaması için çaba sarf edildiğini kaydetti.



Çavuşoğlu, 'İnsani politikamız gereği, bu çatışmaları durdurmak için ikili ve üçüncü düzeyde yoğun çaba sarf ediyoruz. Suriye'yle yakından ilgilenen tüm aktörlerle temasımız var. ABD'yle Suriye konusunda da temaslarımız var. O başkadır, bu başkadır. Bu uluslararası çaba gerektiren bir durumdur. İnsanı dış politikamızın gereği olarak göç oluşmaması, insanların evlerini terk etmemesi ve yüzlerce insanın ölmemesi için çabamızı sarf edeceğiz. Şu anda bizi sevenlerin ve sevmeyenlerin söylediği, 'Bunu engellerse Türkiye engeller' Türkiye'nin Suriye politikasını, Suriye'nin geleceğini düşünen ve teröristlerden temizlenmesi için çaba sarf eden şehit veren bir ülke olduğumuz için, herkes Türkiye'ye güveniyor' ifadelerini kullandı.



“TERÖRE KUCAK AÇAN O ÖZGÜRLÜKTEN, BU ÖZGÜRLÜKTEN YARARLANAMAZ”



Türkiye'nin her yerinde yerel medyanın dinamik ve canlı olduğunu gördüğünü dile getiren Çavuşoğlu, 'Bizi eleştirsin, eleştirmesin fark etmez. Medyanın görevi eleştirmektir. Mehmet Ali'de bizi çok eleştirir. Basın ve ifade özgürlüğü bu demektir. Şahsi hakaretler olur ve mahkemeler karar verir. Devletin hassas olduğu konu, terördür. Teröre kucak açan kim olursa olsun, o özgürlükten, bu özgürlükten yararlanamaz. Terörden çok çektik, kayıplar verdik ama mücadele ettik. Kahramanlarımız sayesinde içerde temizledik, sınırda da mücadelemizi veriyoruz” diye konuştu.



Kaynak : İHA