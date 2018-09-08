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BM'den 'İdlib' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib’e düzenlenen operasyonun kanlı bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Dünya / 08 Eylül 2018 Cumartesi 10:55
BM'den 'İdlib' uyarısı

New York'ta BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin İdlib bölgesiyle ilgili toplantı düzenledi.

Toplantıya telekonferans yoluyla katılan BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, “İdlib'e düzenlenecek bir operasyon korkunç ve kanlı bir savaşa yol açabilir. Siviller ölebilir ve toplu bir saldırıda hem bölgesel hem de uluslararası aktörleri içeren olayların hızla tırmanma tehlikeleri var. İdlib'de insanların tahliye edilebileceği ya da en azından savaş sırasında kendilerini daha güvenli hissedebilecekleri bir başka İdlib olmadığını unutmayalım” dedi.

Türkiye, Rusya ve İran arasında görüşmelerin devam ettiğini hatırlatan de Mistura, “Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz. Bu nedenle bugün Tahran'da yapılan zirve son derece önemli” değerlendirmesinde bulundu.

“TERÖRİSTLER SİVİL HALKLA KARIŞTI”

Konseyde söz alan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyon Bölümü Direktörü John Ging de yaklaşık 3 milyon kişinin İdlib bölgesinde sıkışıp kaldığını hatırlattı. Ging, “Bu insanlardan 2,1 milyonunun insani yardıma ihtiyacı var, bu insanların 1,4'ü ülkenin farklı noktalarından göç etmek zorunda kalanlardır” diyerek, İdlib'deki insani sorunun ciddi bir noktada olduğuna işaret etti.

Rusya'nın BM Elçisi Vasily Nebenzya ise Güvenlik Konseyi kararlarına ilişkin, “Açıkça terör örgütlerini kapsamıyor” değerlendirmesinde bulundu. Nebenzya, teröristlerle mücadelenin devam etmesi gerektiğini de söyledi.

“SONUÇLAR KORKUNÇ OLACAK”

ABD BM Elçisi Nikki Haley, “İdlib'e yönelik bir operasyonun Suriye'deki çatışmanın tehlikeli bir şekilde tırmanmasına yol açacağını düşünüyoruz. Esad, Rusya ve İran böyle devam ederse sonuçlar korkunç olacaktır” dedi.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ise, “Suriye yönetiminin İdlib'den terör örgütlerini temizleme hakkı vardır. Coğrafya eğitimi olsun diye yine söylüyorum; İdlib Suriye'nin bir bölgesidir, Somali'de değildir. Suriye'nin meşru egemenlik hakları vardır. Bu haklar da uluslararası hukuk, BM Tüzüğü, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Astana görüşmeleri kapsamında güvence altına alınmıştır” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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