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Başkan Erdoğan: Seyirci kalamayız...

Erdoğan: "Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız".

Güncel / 08 Eylül 2018 Cumartesi 00:14
Başkan Erdoğan: Seyirci kalamayız...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, 'Türkiye olarak, baştan beri Suriye'de akan kanın durması için mücadele ettik. Hiçbir ayrım gözetmeden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktık. Dün olduğu gibi bugün de tek bir Suriyeli kardeşimizin dahi burnunun kanamasını istemiyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, 'Bugün aziz kardeşim Sayın Ruhani'nin ev sahipliği ve değerli dostum Sayın Putin'in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Rusya-İran üçlü Zirvesine atfettiğimiz önem Suriyeli kardeşlerimizin geleceğine yönelik hassasiyetimizden kaynaklanıyor. Bugün gerçekleştirilen Tahran Zirvesinde Türkiye, Suriyeli sivillerin can güvenliğini hiçe sayan yöntemlerin, teröristlerin ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir fayda sağlamayacağını açıkça ifade etmiştir.' dedi.

'ASTANA RUHUNA SADIK KALINARAK ÇÖZÜLMELİDİR'

'İdlib meselesi, yeni acılara, yeni gerginliklere, yeni sıkıntılara mahal vermeden Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmelidir.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Astana'da mutabakata vardığımız ilkelerin muhafazası, Suriye krizine sürdürülebilir siyasi çözüm bulunması bakımından da mühimdir.' açıklamasında bulundu.

Erdoğan açıklamasında, 'Terörle mücadele kisvesi altında sahada oldu-bittilere gidilmemesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durulması gerekmektedir.' dedi.

'KALICI BİR ÇÖZÜM BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Erdoğan, '3,5 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, mültecilerin gönüllü ve güvenli biçimde geri dönüşlerinin sağlanması ve Suriye ihtilafına tüm paydaşların ortak bir zeminde buluştuğu kalıcı bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

SEYİRCİ OLAMAYIZ

Erdoğan: 'Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız'

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AstanaCumhurbaşkanıTürkiyeSuriyeRecep Tayyip Erdoğan


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